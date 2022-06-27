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Протесты в Белоруссии ,  
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Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Россиянка Софья Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, сообщил Би-би-си адвокат ее семьи Антон Гашинский. В обращении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко (текст есть у Би-би-си) Сапега просит освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей. <...> Я хочу свободно дышать», — пишет заключенная.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канале Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем в мае прошлого года после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске. Ее обвинили в администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси» (также признан в республике экстремистским), публиковавшего личные данные силовиков, которые жестоко обращались с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

В мае текущего года суд признал ее виновной в умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и розни в отношении социальной группы, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Россиянка была приговорена к шести годам колонии общего режима. Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце месяца.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Софья Сапега

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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