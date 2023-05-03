Чем известен осужденный в Белоруссии экс-главред Nexta Протасевич

Бывшего главного редактора одного из самых известных протестных telegram-каналов приговорили к восьми годам. Как номинант на президентскую премию стал оппозиционером, а потом стал сотрудничать с властью — в материале РБК

Роман Протасевич (Фото: pr0tez / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича 3 мая приговорили в Белоруссии к восьми годам колонии.

Чем занимался Роман Протасевич до NEXTA

Роман Протасевич родился в Минске в 1995 году. Его мама преподавала математику в Военной академии, там же на кафедре идеологической работы трудился его отец. Обучаясь в лицее Белорусского национального технического университета, Роман участвовал в международной конференции по космонавтике и написал работу о системах охлаждения спутников; после этого его как одаренного ребенка номинировали на премию президента, рассказывала мама Протасевича закрытому в 2021 году белорусскому изданию TUT.BY.

Впервые его задержали в 16 лет. Тогда, в 2011 году в Белоруссии проходили молчаливые акции протеста. На одной из них Протасевича забрали в участок, но как несовершеннолетнего вскоре отпустили, сообщив о задержании родителям и в школу. После этого была отозвана его номинация на президентскую премию. Родители забрали его из лицея и спустя какое-то время устроили его в другую школу.

В 2011 году Протасевич ушел из дома и стал участником оппозиционной молодежной организации «Молодой фронт». В последующие годы его неоднократно задерживали — в том числе и за то, что он был одним из модераторов группы «Надоел нам этот Лукашенко» во Вконтакте. В 2012 году Протасевич поступил на факультет журналистики Белорусского государственного университета. Обучаясь на заочном, на четвертом курсе он в течение девяти месяцев стажировался в США, однако по приезде оттуда был отчислен.

В 2014 году он отправился на Донбасс. Белорусские власти и близкие к ним СМИ утверждали, что Протасевич воевал на Украине в составе батальона "Азов" (запрещен в России как террористическая организация). «Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Генпрокуратура ЛНР утверждала, что с лета 2014 года по зиму 2015 года он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов».

Однако Протасевич говорили, что он освещал конфликт исключительно как журналист. «Я абсолютно все эти годы делал журналистскую работу. Поэтому говорить, что я какой-то политикан — это глупо. Потому что все это время я работал в крупнейших белорусских медиа. Действительно, пока я молодой был, мне было 16 лет, я принимал участие в каких-то оппозиционных движухах. Но после этого я понял, что это бесполезно, и ушел в журналистику, так как я считаю, что именно журналистикой можно принести какую-то пользу обществу», — рассказывал Протасевич в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в России иноагентом) в 2020 году, уже находясь в Польше. До 2019 года он поработал в таких СМИ, как TUT.BY, «Комсомольская правда», Onliner, «Радыё Свабода» (признано иноагентом), «Еврорадио».

Работа в NEXTA

В январе 2020 года Роман Протасевич попросил убежища в Польше. Там он работал в Telegram-канале NEXTA, который основал блогер Степан Путило. По словам Протасевича, с этим каналом он начал сотрудничать еще в 2019 году.

Канал стал самым читаемым во время августовских протестов после выборов президента Белоруссии в 2020 году. На него были подписаны более двух млн человек — при том, что население республики 9,5 млн. На протестах он стал своего рода агрегатором новостей, фото и видео — Степан Путило рассказывал, что в пиковые моменты редакция публиковала до 200 сообщений в минуту. На канале появлялись в том числе и сообщения с призывами к протестующим. Его создатели прямо говорили, что их цель — смена власти в Белоруссии.

Осенью 2020 года Протасевич сообщил, что покинул редакцию. Он объяснил это разногласиями с Путило по дальнейшему развитию проекта. Тогда же белорусский Следственный комитет возбудил против Протасевича несколько уголовных дел — по статьям о массовых беспорядках и разжигании вражды и розни, КГБ внес его в список лиц, причастных к терроризму, Минск потребовал от Варшавы экстрадиции блогера.

В 2021 году Протасевич переехал из Польши в Литву. Там он сначала присоединился к штабу бывшего конкурента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, а позже начал работать в Telegram-канале «Беларусь головного мозга».

При каких обстоятельствах арестовали Протасевича

Весной 2021 года Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега отправились отдыхать в Грецию. 23 мая они сели в самолет ирландского лоукостера Ryanair на рейс Афины — Вильнюс. Пролетая над Белоруссией, пилоты получили сообщение от диспетчеров о том, что борт может быть заминирован. Самолет в сопровождении белорусского истребителя посадили в аэропорту Минска.

Информация о бомбе не подтвердилась, и самолет отправился дальше. Однако Романа Протасевича и Софью Сапегу с самолета сняли и задержали. Действия белорусских властей резко осудили лидеры европейских стран и США. Летом 2021 года Евросоюз запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

В июне 2021 года Протасевич дал интервью каналу ОНТ, в котором заявил, что Лукашенко действовал «как человек со стальными яйцами». Тогда он сообщил, что пошел на сотрудничество со следствием. «Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Моя совесть абсолютно чиста. Я не предатель и никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, чтобы искупить тот вред, который я нанес стране», — сказал Протасевич, отметив, что своих политических взглядов он не изменил.

Чуть позже белорусские власти созвали пресс-конференцию, на которую привели Романа Протасевича. В ней участвовали представители МИД, Минобороны, Минтранса, погранслужбы и Следственного комитета республики. По их заявлениям, «никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было».

Что делал Протасевич в Белоруссии после ареста

В конце июня 2021 года Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО — СК сообщил, что они заключили со следствием досудебное соглашение и поэтому меру пресечения им заменили на домашний арест. Чуть позже Протасевич завел новый аккаунт в Twitter и Telegram-канал Sprava, в котором пообещал подписчикам «точные инсайды» и «мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад» и призвал других оппозиционеров к чистосердечному признанию.

Однако вскоре он пропал из публичного поля. Спустя несколько месяцев, в начале 2022 года, Протасевич сообщил, что начинает работать с центром «Системная правозащита», который появился на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши и требовал привлечь к ответственности польских силовиков за обращение с мигрантами. Весной Протасевич рассказал, что расстался с Софьей Сапегой и уже женился на другой девушке. По его словам, поездка в Грецию была «последней попыткой сохранить отношения» с Сапегой и решение разойтись они приняли еще там.

Сапегу в мае 2022 года приговорили к шести годам тюрьмы по делу о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ей вменяли администрирование Telegram-канала «Черная книга Беларуси» (признан в стране экстремистским), где публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим.

Как проходил суд

В апреле 2022 года Верховный cуд Белоруссии признал Telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta террористическими организациями. Суд по «делу NEXTA» начался 16 февраля 2023 года. Степана Путило и Яна Рудика судили заочно, Роман Протасевич присутствовал на заседаниях лично. Для них запрашивали 20, 19 и 10 лет колонии усиленного режима соответственно. В апреле прокуратура сообщила, что сумма ущерба от этого дела составляет 30 млн белорусских рублей, и ужесточила обвинения Протасевичу — кроме организации массовых беспорядков, заговора с целью захвата власти и разжигания вражды, ему вменили руководство экстремистским формированием. Всего его судили по 11 уголовным статьям.

Выступая 26 апреля с последним словом, Протасевич заявил, что его «идейность, в какой-то степени доверчивость были попросту использованы другими людьми для достижения своих целей, в некоторых случаях — даже корыстных целей». «Я был действительно молод, горяч и глуп, когда считал, что я вдруг возьму и смогу изменить что-либо в Беларуси, — сказал он. — Тем не менее моим искренним желанием было изменить жизнь нашего народа и нашей страны к лучшему, но я серьезно ошибся, я выбрал неправильный путь» (цитата по БелТА).