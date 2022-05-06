Суд в Белоруссии дал россиянке Софье Сапеге шесть лет колонии

Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании розни и организации угроз силовикам. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима

Софья Сапега (Фото: Global Look Press)

Белорусский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима, сообщает БелТа. Девушка была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, уточнили в суде.

Как передает Zerkalo.io, девушку взяли под стражу в зале суда.

Сапеге предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании розни, организации угроз силовикам и судьям, воспрепятствовании работе журналиста, незаконном сборе личных данных.

Разбирательство в отношении россиянки проходило в закрытом режиме, это объясняли тем, что в ходе процесса были озвучены персональные данные большого числа граждан, в том числе судей и сотрудников органов внутренних дел.

Максимальное наказание по самой жесткой статье — о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130) — 12 лет лишения свободы. Как заявляли в Генпрокуратуре Белоруссии, во время предварительного расследования Сапега выполнила обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с этим предусмотренное законодательством наказание может быть сокращено наполовину. В декабре родные Сапеги сообщили, что она написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске 23 мая 2021 года из-за сообщения о бомбе. Информация о минировании не подтвердилась. Протасевича и Сапегу сняли с рейса и задержали, позже они были арестованы.

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Они месяц провели в СИЗО, затем обоих перевели под домашний арест. Как заявили в Следственном комитете республики, Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Белорусские госканалы показывали несколько интервью с Протасевичем, на которых он заявил, что признает свою вину и больше не хочет заниматься политикой.

В августе прошлого года Сапега допустила, что к инциденту с Ryanair мог быть причастен кто-то из окружения экс-главреда Nexta, а белорусские спецслужбы не имеют к этому отношения (о роли сотрудников КГБ Белоруссии в вынужденной посадке рейса писала New York Times). Протасевич позднее утверждал, что к отправке ложного сообщения о минировании самолета Ryanair причастны сотрудники штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.