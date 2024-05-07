Рябков сообщил о временном отъезде посла США из России

О решении в МИД России сообщили за определенное время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России, отметил Рябков. В России остается поверенная в делах США

Линн Трейси (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Посол США в Москве Линн Трейси временно находится за пределами России, сообщил заместитель главы МИДа Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России», — сказал он (цитата по ТАСС).

В посольстве США рассказали РБК, что «посол находится за пределами страны в запланированной личной поездке». По информации дипмиссии, Трейси «планирует вернуться в Москву по завершении своей поездки».

По словам заместителя министра, об этом сообщили в МИД за определенное время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России. Рябков подчеркнул, что в стране находится поверенная в делах США.

«Соответственно, как я понимаю, в том числе из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не будет предусмотрено на сегодняшней церемонии», — добавил он.

Накануне Госдеп США отрицательно ответил на вопрос, будут ли США представлены на инаугурации президента России Владимира Путина.

Чуть ранее журнал Spiegel написал, что в Евросоюзе возникли существенные разногласия по вопросу участия представителей стран блока в церемонии инаугурации президента России.

Берлин 5 мая отозвал посла Александра графа Ламбсдорффа для консультаций из-за данных о взломе почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года. Брюссель полагает, что за хакерской атакой стоит группа APT28, которую ЕС связывает с российскими спецслужбами. Москва отвергает эти обвинения.

Агентство DPA передавало, что ряд стран, включая Францию, Венгрию и Словакию, отправят своих дипломатов на церемонию, «чтобы сохранить открытые каналы связи» с Москвой.

7 мая Путин в пятый раз вступит в должность президента России. Инаугурации неизменно проводятся в этот день с 2000 года.

Выборы главы государства прошли 15–17 марта, в них участвовали четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.