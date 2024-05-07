 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Выборы президента России ,  
0 

Рябков сообщил о временном отъезде посла США из России

Рябков: посол США в Москве Линн Трейси временно покинула Россию
Сюжет
Выборы президента России
О решении в МИД России сообщили за определенное время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России, отметил Рябков. В России остается поверенная в делах США
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Как проходит инаугурация президента России
Фотогалерея 

Посол США в Москве Линн Трейси временно находится за пределами России, сообщил заместитель главы МИДа Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России», — сказал он (цитата по ТАСС).

В посольстве США рассказали РБК, что «посол находится за пределами страны в запланированной личной поездке». По информации дипмиссии, Трейси «планирует вернуться в Москву по завершении своей поездки».

По словам заместителя министра, об этом сообщили в МИД за определенное время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России. Рябков подчеркнул, что в стране находится поверенная в делах США.

«Соответственно, как я понимаю, в том числе из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не будет предусмотрено на сегодняшней церемонии», — добавил он.

Накануне Госдеп США отрицательно ответил на вопрос, будут ли США представлены на инаугурации президента России Владимира Путина.

Spiegel сообщил о разногласиях в ЕС из-за инаугурации Путина
Политика
Владимир Путин

Чуть ранее журнал Spiegel написал, что в Евросоюзе возникли существенные разногласия по вопросу участия представителей стран блока в церемонии инаугурации президента России.

Берлин 5 мая отозвал посла Александра графа Ламбсдорффа для консультаций из-за данных о взломе почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года. Брюссель полагает, что за хакерской атакой стоит группа APT28, которую ЕС связывает с российскими спецслужбами. Москва отвергает эти обвинения.

Агентство DPA передавало, что ряд стран, включая Францию, Венгрию и Словакию, отправят своих дипломатов на церемонию, «чтобы сохранить открытые каналы связи» с Москвой.

7 мая Путин в пятый раз вступит в должность президента России. Инаугурации неизменно проводятся в этот день с 2000 года.

Выборы главы государства прошли 15–17 марта, в них участвовали четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
посол США в России МИД Сергей Рябков инаугурация Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Посольство России ответило на пост NASA о первом американце в космосе
Политика
В МИДе заявили, что задержание военного США не связано со шпионажем
Общество
МИД объяснил причину вызова посла Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Pro, 12:08
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России Политика, 12:05
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 12:04
Россиянин стал вторым в рейтинге драфта НХЛ по версии TSN Спорт, 12:04
Посольство США в России назвало причину отъезда посла Политика, 12:03
Путин поехал на инаугурацию на обновленном Aurus Политика, 12:02
Пожар в иркутской Вихоревке потушили спустя сутки Общество, 12:00
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству в Белграде в 1999 году Политика, 11:56
Zeekr наравне с BMW и Mercedes вошел в топ по эвакуации без номеров Авто, 11:50
Военкомат объяснил смерть мобилизованного в Кривом Роге эпилепсией Общество, 11:48
Началась церемония инаугурации Путина Политика, 11:45
Дагестанский тренер избил юного борца после поражения на соревнованиях Спорт, 11:45
Эксперты Bitfinex заявили о снижении волатильности на рынке криптовалют Крипто, 11:43
Инаугурация президента России Владимира Путина. Трансляция Политика, 11:40