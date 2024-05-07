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Spiegel сообщил о разногласиях в ЕС из-за инаугурации Путина

Spiegel сообщил о разногласиях в ЕС по вопросу участия в инаугурации Путина
Сюжет
Выборы президента России
Британия, США и большинство стран ЕС отказались присутствовать на инаугурации Путина, что в МИД России сочли «скалозубством». По данным DPA, в церемонии поучаствуют Франция, Венгрия и Словакия, «чтобы сохранить каналы связи»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / Sputnik / Reuters)

В Евросоюзе возникли существенные разногласия по вопросу участия представителей стран блока в инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, пишет журнал Spiegel.

По данным агентства DPA, такие страны, как Франция, Венгрия и Словакия, отправят своих дипломатов на церемонию, «чтобы сохранить открытые каналы связи» с Россией. О том, что французский посол будет присутствовать на церемонии, накануне также сообщал Reuters.

Однако Германия и многие другие члены ЕС решили отказаться от участия, учитывая продолжающиеся военные действия на Украине. «Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», — цитирует Spiegel представителя МИД страны. Берлин 5 мая отозвал посла Александра графа Ламбсдорффа для консультаций из-за данных о взломе почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года. В ЕС считают, что за хакерской атакой стоит группа APT28, которую Брюссель связывает с российскими спецслужбами. Власти России отвергают обвинения.

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Политика
Владимир Путин

Посла из России отозвала и Чехия. На прошлой неделе власти страны также сообщали об атаке на некоторые учреждения со стороны APT28. Посетить инаугурацию отказались дипломаты из стран Балтии, не будет и посла Евросоюза. Накануне представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей стран блока в мероприятии.

Не приедут на церемонию представители США и Великобритании. Представитель российского МИДа Мария Захарова сочла отказ Лондона и «еще каких-то натовских деятелей» от участия «скалозубством».

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инаугурация Евросоюз Владимир Путин Франция Словакия Венгрия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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12+

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