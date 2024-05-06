Германия отозвала посла из России после обвинений в адрес Москвы

Берлин возложил на Москву ответственность за кибератаку на партию Шольца, произошедшую в 2023 году. МИД Германии назвал это неприемлемым и пообещал последствия, посол отозван из России. Москва отрицает обвинения по теме хакеров

Александр граф Ламбсдорфф (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Немецкий посол в России Александр граф Ламбсдорфф отозван в Берлин для консультаций. Это связано с тем, что Германия считает Россию причастной к кибератакам на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), сообщили в немецком МИДе.

«Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву», — сообщила представитель ведомства (цитата по ТАСС). РБК обратился за комментариями в посольство и МИД Германии.

Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла полтора года назад, в январе 2023 года. По сведениям Bild, расследование завершено, ответственность за него несет группировка APT28, которая «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России». К партии СДПГ принадлежит немецкий канцлер Олаф Шольц.

В связи с этим в начале мая российского поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Германии. Представитель министерства тогда заявил: «Этот инцидент показал, что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна», — сказал Бюхнер. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок назвала выводы следствия о причастности России неприемлемым и пообещала последствия.

Москва в ответ на обвинения в причастности к атакам властей России настаивает на отсутствии доказательств такой связи и называет такие сведения инсинуациями.

Ламбсдорфф стал послом в России в августе 2023 года. До этого он в разные годы был депутатом Европарламента и Бундестага, заместителем главы Европарламента, возглавлял отдел России в немецком МИДе.