Евросоюз пообещал принять меры против России из-за группировки APT28

Берлин и Прага сообщили об атаках группы APT28 на свои учреждения в 2023 году. От их действий пострадали также Литва, Польша, Словакия и Швеция. ЕС и НАТО считают, что хакеры связаны с Россией, Москва это опровергает

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Европейский союз в своем заявлении осудил «злонамеренную киберкампанию» в отношении Германии и Чехии, которую проводила группировка APT28 (другие названия — Fancy Bear, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Sednit). В ЕС и США считают, что она связана с российскими спецслужбами.

В Брюсселе заявили, что Россия использовала услуги хакеров «для проведения вредоносной кибердеятельности против ЕС, его государств-членов и международных партнеров, в первую очередь Украины». Таким образом, считают в ЕС, Москва демонстрирует «безответственное поведение» в киберпространстве и вмешивается в дела демократических институтов, правительственных учреждений и работу критической инфраструктуры, что противоречит нормам ООН.

Евросоюз предупредил, что задействует «весь спектр мер» для предотвращения и ответа на подобное «злонамеренное поведение».

3 мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года, за которым, как считают власти, стоит APT28. Берлин выразил Москве протест. В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения в стране стали жертвой APT28. Позднее НАТО опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок назвал этих хакеров «спонсируемыми Россией».

В российском посольстве назвали обвинения в связях хакеров с Россией бездоказательными, заявив, что рассматривают действия Германии «как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание антироссийских настроений». Москва и ранее отвергала причастность к хакерским атакам на зарубежные организации, Кремль называл подобные предположения «абсурдными и голословными».