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Политика ,  
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Арестович призвал найти Украине способного победить коррупцию президента

Арестович: Украине нужен президент, который сможет побороть коррупцию
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Global Look Press )

Украине нужен президент, который сможет побороть коррупцию, заявил бывший советник офиса главы государства Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (Минюст включил ее в реестр иноагентов), опубликованном на ее YouTube-канале.

«Украине нужно всего лишь одно. Не союз с Польшей, не союз с США. Это все хорошо, это потом. Нам нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет», — сказал Арестович.

Журналистка в ответ спросила, не является ли таким человеком действующий президент Владимир Зеленский. Арестович возразил, что он не поборол коррупцию до конца. Он отметил, что начало боевых действий могло бы стать хорошим поводом для «экстраординарных мер» по борьбе с коррупцией.

В качестве примера коррупции он назвал хищение гуманитарной помощи в Запорожье.

Материал дополняется.

Теги
Алексей Арестович президент Украины коррупция
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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