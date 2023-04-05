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Военная операция на Украине ,  
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Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Харьковской ОВА

Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в военной администрации Харьковской области
Вита Ковальская
Вита Ковальская (Фото: vita.kovalska / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в военной администрации Харьковской области, в частности, в руководстве аппарата ведомства и в отделе развития сельского хозяйства. Об этом сообщила администрация в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Замглавы администрации Вита Ковальская заявила, что обыски прошли в том числе и на ее рабочем месте.

«Максимально способствуем работе детективов НАБУ и предоставляем всю необходимую информацию и всестороннюю поддержку в расследовании. Мы не первый месяц сотрудничаем с НАБУ и другими антикоррупционными органами и помогаем в их работе», — приводит ее слова ведомство.

Ковальская отметила, что не может сообщить подробности, и выразила уверенность, что «все обстоятельства и причины произошедшего» будет установлены в ближайшее время.

Губернатор области Олег Синегубов в телеграм-канале написал, что по итогам обыска о подозрениях должностным лицам администрации не объявили. «В случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры», — подчеркнул он.

В свою очередь НАБУ в своем телеграм-канале сообщило, что обыски были санкционированы, но детали не уточнило «для сохранения тайны досудебного расследования».

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УНИАН, ссылаясь на украинского журналиста Юрия Бутусова, пишет, что обыски прошли в частности в кабинетах Синегубова, Ковальской и главы департамента агропромышленного развития Андрея Дорожко. По информации журналиста, дело связано с растратой гуманитарной помощи, полученной после начала российской военной операции в феврале 2022 года. 

В Харьковской области российские военные контролируют порядка 29 населенных пунктов, говорил в конце марта глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

10 сентября прошлого года Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на донецком направлении для достижения целей специальной военной операции. На тот момент российские войска контролировали около трети Харьковской области. В преддверии ухода войск местные власти заявляли об усилившихся обстрелах ВСУ.

Теги
Харьковская область обыск НАБУ
Пространство выбора
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