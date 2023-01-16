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На Украине раскрыли схему хищения продуктов для армии

ГБР Украины: раскрыта схема масштабного хищения продуктов питания для ВСУ
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что раскрыли схему масштабного хищения продуктов для украинской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале бюро.

«Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», — указано в сообщении.

Уточняется, что в документах недобросовестные поставщики указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другое. Остатки они перепродавали через посредников.

ГБР в рамках дела провела более 70 обысков и изъяла более 30 тыс. банок тушенки весом более 7 т, готовых для перепродажи, а также почти 4 млн грн ($108 тыс.) в разной валюте. Изъятые продукты будут переданы воинским частям. Одному из фигурантов было сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или заключения на срок от трех до восьми лет.

Теги
обыск еда ВСУ Украина хищение
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