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Руководителя подразделения Минобороны Украины обвинили в хищении ₴36 млн

Генпрокуратура Украины завела дело против одного из руководителей Минобороны за хищения
Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины (Фото: РИА Новости)

Против одного из руководителей подразделения Минобороны Украины возбудили уголовное дело о хищении и служебном подлоге, сообщает Генпрокуратура Украины.

Следователи считают, что он незаконно перевел на свои счета из бюджета более 36 млн гривен (более 68 млн руб. по текущему курсу).

«По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике», — сообщили в Генпрокуратуре.

Подозреваемый знал, что необходимые работы выполнены не были, однако подписал акт приемки, хотя сам находился в служебной командировке в другом государстве.

Позже, временно замещая должность руководителя предприятия, он незаконно перечислил себе более 36 млн гривен.

В дальнейшем он скрыл приведенные факты от руководства предприятия.

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В сообщении не названа фамилия фигуранта дела, следствие ведет СБУ, решается вопрос о мере пресечения.

В последнее время в Киеве ежедневно объявляют о новых отставках, кадровых перестановках и возбуждении уголовных дел.

Глава парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия 1 февраля заявил о грядущей отставке руководства Таможенной службы Украины. Он сообщил об объявлении подозрений ряду чиновников Минобороны, обысках у основателя украинской финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского, а также об «увольнении всего руководящего состава таможни».

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.

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