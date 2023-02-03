На Украине раскрыли схему хищения денег на продукты для ВСУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений украинской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, чиновники одного из департаментов Минобороны заключили соглашения о поставках продуктов для военных с руководителями двух предприятий, у которых даже не было производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг. На счета этих организаций были переведены бюджетные деньги. «Вместо поставки в ВСУ определенных объемов продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм», — говорится в сообщении СБУ.

В результате Минобороны понесло ущерб на 119,5 млн грн (более 226 млн руб.). Два руководителя предприятий, которые были задействованы в схеме, подозреваются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Их уже известили о подозрениях. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Киевской области сотрудники СБУ заподозрили командира одной из воинских частей в хищении почти 2,4 млн грн (более 4,5 млн руб.), выделенных на питание личного состава. «В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия «отката», — заявили в спецслужбе.

Сейчас «решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении» по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, до четырех лет лишения свободы) украинского УК.

16 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло схему масштабного хищения продуктов для украинской армии. В документах недобросовестные поставщики указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другое. Остатки они перепродавали через посредников. ГБР в рамках дела провела более 70 обысков и изъяла более 30 тыс. банок тушенки весом более 7 т, готовых для перепродажи, а также почти 4 млн грн (более 7 млн руб.) в разной валюте.