Почему 11 украинских высокопоставленных чиновников потеряли свои посты

На Украине за один день более десяти высокопоставленных должностных лиц покинули свои посты. Некоторых из них подозревают в коррупции, большинство ушли по собственному желанию. Почему это произошло именно сейчас — разбирался РБК

На Украине прошла масштабная серия отставок — свои должности в последние дни покинули 11 высокопоставленных руководителей, в том числе главы пяти областей.

В украинских СМИ новости о них сопровождались предположениями о дальнейших перестановках в кабинете министров. Так, по данным «Украинской правды», ожидаются отставки министра топлива и энергетики Германа Галущенко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и министра спорта Вадима Гутцайте. Украинские медиа при этом указывают, что в команде президента Владимира Зеленского давно идут дискуссии, нужны ли эти министерства в принципе.

Кто и почему ушел Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко — по собственному желанию.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов — по собственному желанию.

Заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода — по собственному желанию.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко — уволился из-за скандала: несмотря на запрет чиновникам отдыхать за границей во время боевых действий, зимой отправился на десять дней в отпуск в Испанию (фотографии с отдыха опубликовала в Сети его супруга).

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко — обстоятельства ухода публично не оглашались.

Глава Киевской области Алексей Кулеба.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

Глава Запорожской области Александр Старух.

Глава Херсонской области Ярослав Янушевич.

Дело об армейских закупках

21 января украинское издание «Зеркало недели» опубликовало расследование о закупках продуктов для украинских военнослужащих. В его основе — копия соглашения об организации питания воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях в 2023 году. Сумма контракта между Минобороны и поставщиками — 13,16 млрд грн (одна гривна — 1,85 руб. по курсу ЦБ). Из документов следует, что ведомство согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза дороже, чем в розничных магазинах в Киеве. К примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они расценивались по 17 грн (31,7 руб.); картофель в магазине — около 8 грн (14,9 руб.) за килограмм, в контракте — 22 грн (41 руб.); куриное бедро в магазине — по 80 грн (149 руб.) за килограмм, в контракте — 120 грн (223,7 руб.).

22 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новая неделя станет «временем соответствующих решений» по коррупционным скандалам. «Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных», — сказал он в вечернем видеообращении.

Пресс-служба Минобороны Украины заявила, что сведения о закупках распространяются в СМИ «с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение», и сообщила, что 21 января министр обороны Алексей Резников обратился в Верховную раду, с тем чтобы профильный комитет провел заседание по этой теме с представителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). Параллельно с этим военное ведомство, сообщила его пресс-служба, готовит материалы в Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы та расследовала случаи «распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

23 января министр обороны Украины Алексей Резников лично прокомментировал тему закупок. По его словам, цены на продукты устанавливают экспертные учреждения, которые определяют их диапазон, — к примеру, для картофеля диапазон составляет от 7 до 36 грн за килограмм, поскольку он бывает разных сортов и имеют место сезонные колебания цен. Что касается цен на яйца, то их министр объяснил технической ошибкой со стороны поставщика — он «указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы в другую».

В НАБУ сообщили, что начали расследование этого дела по собственным наработкам еще до того, как информация появилась в СМИ.

В итоге 24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который отвечал за эту сферу, попросил освободить его от должности, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уголовное преследование ему, вероятно, не грозит — напротив, в Минобороны назвали все обвинения безосновательными. «Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацией того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», — заявило ведомство, прикрепив к сообщению заявление замминистра.

Дело об объектах критической инфраструктуры

Отставки в Министерстве общин начались 22 января, когда своей должности лишился заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, задержанный накануне вместе с «другими членами организованной преступной группы». Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), им вменяют получение взятки в размере $400 тыс. «Летом 2022 года кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением, — говорится в сообщении САП. — Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств».

В преступную группу, по данным прокуратуры, входили чиновники и бизнесмены — они договорились, что предприниматели передадут должностным лицам 280 млн грн, которые составляли разницу между закупочной и реальной стоимостью работ. Предварительно эти действия квалифицировали по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением и присвоение чужого имущества).

24 января свои посты покинули два других заместителя министра — Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Заявления об увольнении оба чиновника опубликовали в Сети. Лукеря дал понять, что с коррупционным скандалом его уход не связан, — решение уйти он будто бы принял еще в начале года, но «из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление попало на эту неделю». Негода причины увольнения разъяснять не стал — он лишь поблагодарил «всех, с кем [преодолевал] преграды, чтобы изменить/улучшить жизнь в общинах и укрепить страну».

Областные дела

24 января кабинет также согласовал увольнение руководителей пяти областных государственных администраций — главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и глав подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областей Ярослава Янушевича и Александра Старуха.

Глава Днепропетровской ОВА стал фигурантом журналистского расследования «Украинской правды» и проекта «Схемы: коррупция в деталях». Их публикация «Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОВА стала самой богатой во время войны» повествовала о том, что после начала военных действий компания близкой подруги Резниченко Яны Хланты получила 1,5 млрд грн на ремонт и эксплуатацию областных дорог. В конце декабря НАБУ провело обыск у Резниченко, который руководил областью в период 2015–2019 годов и вновь возглавил ее в декабре 2020 года. Обыски шли по уголовному делу, начатому по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Легализация доходов, полученных преступным путем», сообщали «Схемы».

Деньги на ремонтные дорожные работы выделялись по программе «Большое строительство» — это национальная программа масштабной перестройки инфраструктуры, стартовавшая по инициативе Зеленского 1 марта 2020 года и охватывающая дороги государственного и местного значения, дошкольные учебные заведения, школы, медицинские учреждения, объекты спортивной инфраструктуры, проекты культурного направления, объекты культурного наследия, мосты и путепроводы, пишет журнал «Фокус». От администрации президента этот проект курировал Кирилл Тимошенко, также ушедший в отставку 24 января.

Старух возглавил Запорожье в 2008 году, еще при президенте Викторе Ющенко, проработал два года и снова вернулся на этот пост в 2020 году. Сейчас в области идет расследование по делу о хищении гуманитарной помощи. О его масштабах СМИ рассказал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко — по его словам, было украдено «22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов». Старух в сентябре прошлого года отрицал причастность к этому.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий занимал пост с июня 2021 года и оказался замешан в скандалах, связанных с распределением средств на строительство. Кроме того, он подписал своему советнику разрешение на выезд за границу, сообщает Би-би-си.

Глава Херсонской области Ярослав Янушевич занимал эту должность непродолжительный срок, местные активисты критиковали его за недостаточно усердное восстановление жизни в Херсоне.

О причинах отставки главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы не сообщается. Он возглавлял область с февраля по март 2022 года, а потом с мая 2022 года. Кулеба может перейти на работу в офис президента, заняв позицию Тимошенко, согласно источникам «Украинской правды».

Дело о Porsche и особняке

Тимошенко занимал пост заместителя главы офиса президента с 2019 года. В декабре прошлого года он стал фигурантом расследования «Украинской правды». В нем речь шла о том, что Тимошенко пользуется дорогим автомобилем (Porsche Taycan) бизнесмена Вемира Давитяна и живет в доме другого бизнесмена, Игоря Никонова. Тимошенко не отрицал эти факты, однако уточнял, что брал машину всего несколько раз (это противоречило данным с камер видеонаблюдения), а дом арендовал на коммерческих основаниях.

«Что до кадров, то Тимошенко — минус. Последним триггером стала его история с Porsche. Это прямая красная тряпка для западных партнеров. На его увольнении настаивали именно они», — заявил источник в украинском парламенте изданию «Левый берег».

Представитель Еврокомиссии Ана Писаро 24 января приветствовала начало на Украине масштабного антикоррупционного расследования. По ее словам, в Еврокомиссии отмечают прогресс в борьбе с коррупционными преступлениями, но считают, что Киев должен делать еще больше на этом направлении.