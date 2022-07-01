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Политика ,  

Глава ЕК заявила о «выразительной европейской перспективе» Украины

Урсула фон дер Ляйен (на экране)
Урсула фон дер Ляйен (на экране) (Фото: Reuters)

Украина приложила достаточно усилий, чтобы обеспечить себе «выразительную европейскую перспективу», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами украинского парламента, стенограмма ее речи опубликована на портале Верховной рады.

«Вы заслужили одобрение и уважение всех стран — членов Европейского союза. Это чрезвычайный признак доверия. Украина теперь имеет полную выразительную европейскую перспективу», — сказала политик.

По ее словам, пять месяцев назад это казалось «невообразимым», однако теперь Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Фон дер Ляйен назвала это решение историческим и заявила, что Украина продвигалась к нему со времен событий на Майдане в 2014 году.

Украина стала кандидатом в члены Евросоюза 23 июня, когда соответствующее решение принял саммит ЕС. Страна добивалась этого много лет, а события на Майдане вызвали решение действовавшего на тот момент президента Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В результате в Киеве начались стихийные митинги, а в самой Украине возник политический кризис.

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Фото:Yves Herman / Reuters

В результате в стране сменилась власть, в Донецкой и Луганской областях были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. В Крыму на фоне происходящего состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Страны Запада не признали его итоги и начали вводить против Москвы санкции.

В 2019 году украинский парламент одобрил поправки в Конституцию страны, согласно которым вступление в ЕС и НАТО становилось главным направлением внешней политики Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский после предоставления стране статуса кандидата поблагодарил участников саммита и заявил, что Киев добился победы, которую «ждал 30 лет». В Кремле назвали получение Украиной статуса «внутренним делом» ЕС, а глава российского МИДа Сергей Лавров счел, что он не представляет для России угрозы. Он подчеркнул, что Москва спокойно относится к развитию отношений Евросоюза с другими странами, так как последний, в отличие от НАТО, не является военным блоком.

Теги
Украина Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
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