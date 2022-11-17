Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине

Зеленский заявил, что на Украине нет коррупции и многие коррупционеры уехали из страны

Зеленский пояснил, что коррупционеры уехали, а все оставшиеся на Украине люди сосредоточены на защите своей страны. Представитель МИДа России Захарова в ответ призвала теперь «браться за наркоманов»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Коррупции на Украине нет, а многие коррупционеры уехали из страны, заявил глава государства Владимир Зеленский на экономическом форуме Bloomberg (трансляция шла в Twitter Bloomberg TV).

«Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины. Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся. <...> Мы едины. Здесь только те, кто хочет защитить свою страну. Никто не сможет простить коррупцию в будущем, после войны, потому что мы пережили очень трудные испытания», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, как изменится Украина после окончания боевых действий.

На слова украинского президента отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Зеленский провозгласил, что с Украины уехали все коррупционеры и коррупции на Украине теперь нет. Судя по всему, не в них была проблема. Пора браться за наркоманов», — написала она в своем телеграм-канале. «Наркоманами» украинские власти называли, в частности, президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

23 июня Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — противостояние коррупции, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед предоставлением Киеву статуса кандидата отметила, что Брюссель хотел бы «увидеть еще больше реформ» в том числе в этой сфере.