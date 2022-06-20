Глава ЕК заявила, что уверена в предоставлении Украине статуса кандидата
Украина получит статус кандидата в Европейский союз, подготовка к этому идет хорошо, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на телеканале ARD.
«Я твердо полагаю, что мы получим положительный ответ, получим поддержку, курс теперь задан», — сказала она (цитата по Spiegel). Она добавила, что такое решение Евросовета будет «историческим», но она уверена в его принятии.
Как отметила глава ЕК, Украина за восемь лет проделала большую работу, о чем свидетельствуют данные и факты, на которых будет основано решение ЕС. «Мы хотим увидеть еще больше реформ», — подчеркнула фон дер Ляйен, отметив, что условие касается, например, борьбы с коррупцией и укрепления верховенства закона.
17 июня ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Как отмечала фон дер Ляйен, страна «ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». Председатель комиссии указала, что Киев принял жесткие законы против олигархов и выполнил 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств.
Президент Украины Владимир Зеленский подблагодарил Еврокомиссию за рекомендацию, указав, что это «первый шаг на пути к членству в ЕС», который приблизит «победу» Киева.
Как следует из заключения ЕК, Украине предстоит продолжить усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также проведение реформ законодательства в отношении меньшинств. Помимо этого, Киеву будет необходимо принять законы о процедуре отбора судей Конституционного суда и завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей. В случае невыполнения этих условий статус кандидата могут отозвать.
Окончательное решение по вопросу Украины лидеры стран ЕС примут 23–24 июня на саммите в Брюсселе, положительно высказаться должны все 27 государств-членов.