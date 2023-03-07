Варшаве пришлось объяснить слова министра о первых Patriot на Украине

В интервью испанской Razon министр обороны Польши заявил, что на Украину уже прибыли первые ЗРК Patriot. В польском Минобороны заявление опровергли, сославшись на ошибку при переводе

Мариуш Блащак (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых ЗРК Patriot на Украину, которое он сделал в интервью испанской Razon, было неверно истолковано, сообщили «Укринформу» в польском Минобороны.

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — заявили в министерстве.

В интервью газете Razon, опубликованном ранее 7 марта, Блащак, в частности, говорит: «Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard среди прочего достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров».

В польском Минобороны указали, что цитата Блащака о получении Украиной ЗРК Patriot, вероятно, связана с ошибкой при переводе. В то же время танки Leopard действительно уже прибыли на Украину.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.



Танк Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, также разработанный в конце 1970-х. В модификации A4 помимо основного 120-мм орудия имеет комбинированную многослойную броню, два 7,62-мм пулемета MG3 и прибор ночного видения. Экипаж танка состоит из четырех человек. Всего было произведено свыше 2,5 тыс. таких танков, которые стоят на вооружении 13 стран ЕС.

О поставке ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в конце февраля говорил, что первые Pаtriot Украина получит минимум через два месяца.

25 января правительство Германии объявило, что отправит Украине танки Leopard 2 модификации А6 и одобрит их реэкспорт из других стран. В Берлине подсчитали, что вместе с союзниками им удастся передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard. В этот же день президент США Джо Байден объявил, что украинская армия получит 31 танк Abrams M1.



Россия критикует поставки оружия и военной техники Украине, в том числе танков и ЗРК. Президент России Владимир Путин выражал уверенность, что российские войска «пощелкают» все американские вооружения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки Украине вооружения «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».