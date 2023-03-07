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Польша сообщила о прибытии на Украину первых «Леопардов» и «Патриотов»

Министр обороны Польши Блащак: на Украину прибыли первые ЗРК Patriot и танки Leopard
О поставке Украине американских ЗРК Patriot и немецких Leopard власти США и Германии объявили в феврале-январе. В интервью Razon Блащак сообщил, что первые ЗРК Patriot прибыли на Украину. Позже в Минобороны Польши это опровергли
Танки Leopard
Танки Leopard (Фото: Krystian Maj / Reuters)

Первые американские системы ПВО Patriot и танки Leopard уже прибыли на Украину, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — указал министр.

По его словам, Варшава с начала украинского конфликта уже передала Киеву вооружений на $2,2 млрд, и в эту сумму не входят расходы на обучение солдат и передача танков Leopard 2A4.

Позже в Монобороны Польши опровергли заявление Блащака о прибытии первых ЗРК Patriot на Украину, указав, что его слова неверно интерпретировали. «Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — сообщили в министерстве «Укринформу».

Зенитно-ракетный комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью в 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Танк Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, также разработанный в конце 1970-х. В модификации A4, помимо основного 120-мм орудия, имеет комбинированную многослойную броню, два 7,62-мм пулемета MG3 и прибор ночного видения. Экипаж танка состоит из четырех человек. Всего было произведено свыше 2,5 тыс. таких танков, которые стоят на вооружении 13 стран ЕС.

О поставке ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Президент России Владимир Путин выражал уверенность, что российские войска «пощелкают» американские ЗРК.

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Западные танки страны ЕС и США начали передавать Украине в Январе. Так, 25 января правительство Германии объявило, что отправит Украине танки Leopard 2 модификации А6 и одобрит их реэкспорт из других стран. В Берлине подсчитали, что вместе с союзниками им удастся передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard. В этот же день президент США Джо Байден объявил, что украинская армия получит 31 танк Abrams M1.

Россия критикует поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные шаги ведут к затягиванию конфликта.

Польша сообщила о прибытии на Украину первых «Леопардов» и «Патриотов»
Польша сообщила о прибытии на Украину первых «Леопардов» и «Патриотов»

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша ЗРК Patriot танк Leopard Военная операция на Украине поставки оружия
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