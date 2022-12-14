Песков назвал ненадежными сообщения о поставках ЗРК Patriot Украине

О том, что Киев вскоре может получить американские зенитно-ракетные комплексы сообщал телеканал CNN. В Кремле отметили, что в этом случае ЗРК станут законной целью российских военных

ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Сообщения СМИ о поставках США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot не являются надежными, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Песков отметил, что в случае, если поставки все же состоятся, комплексы станут законной целью для российских военных.

«Безусловно [ЗРК станут легитимной целью]. Но я не стал бы пока комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная», — сказал Песков.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщил 13 декабря телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников. По его данным, о поставках может быть объявлено на этой неделе.

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