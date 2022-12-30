Кулеба назвал поставки Украине ЗРК Patriot «психологическим переломом»

ЗРК Patriot (Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press)

То, что Вашингтон начал поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, стало «психологическим переломом» в военной помощи Украине, теперь поставку этого оружия можно обсуждать и с другими странами, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Кулеба сравнил процесс переговоров по поставкам вооружений с компьютерной игрой и назвал вопрос поставок Patriot «самым сложным уровнем».

«Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot. Что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решение США. <...> Американцы дали — будем с другими говорить», — сказал глава украинского МИДа.

По его мнению, европейские страны могут отказываться от поставок тяжелого вооружения Украине, поскольку «боятся ответа на вопрос: «А что будет с Россией?». Кулеба пояснил, что многие в этом конфликте поддерживают Киев, но «не могут себе представить поражение России».

Отвечая на вопрос, почему Украине долго отказывали в предоставлении ЗРК, хотя это оборонительное оружие, Кулеба подчеркнул, что это очень сложная и дорогая техника, «технология — символ».

В Киеве неоднократно призывали зарубежные страны предоставить украинской армии ЗРК Patriot. Кулеба говорил, что это необходимо для защиты критической инфраструктуры страны. США объявили о пакете военной помощи Украине, который включал эти комплексы, 21 декабря.

В Пентагоне отметили, что для того, чтобы украинские военные научились пользоваться Patriot, понадобится несколько месяцев. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 25 декабря сообщил, что уже составлен список тех, кто будет учиться управлять ЗРК.

В России осуждают поставки оружия Киеву западными странами. Президент России Владимир Путин на следующий день после решения Вашингтона о новом пакете помощи выразил уверенность, что российские войска «пощелкают» системы Patriot. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки Украине вооружения «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».