Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза и была для Запада «паршивой овцой», заявил Орбан. Власти страны и ранее заявляли о давлении, чтобы Венгрия не препятствовала членству Украины в ЕС и продлевала санкции

Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза и была для Запада «паршивой овцой». Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада. <…> Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины», — заявил он.

По мнению Орбана, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа в США положение дел быстро изменилось. Премьер выразил надежду на расширение экономических и политических связей между странами.

Официальная позиция Евросоюза, по словам Орбана, вынуждает Будапешт говорить о России как об агрессоре. «Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о «российской агрессии», — сказал он.

Будапешт и ранее заявлял о давлении на Венгрию, чтобы та соглашалась на продление антироссийских санкций (решение должно быть принято единогласно) и членству Украины в ЕС.

Венгрия в очередной раз согласилась на продление антироссийских ограничений в конце января. Орбан призывал отменить их. В то же время он говорил, что согласится на продление ограничений, если Украина выполнит несколько условий: восстановление транзита российского газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию. Политик связывал свои действия с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Орбан также подчеркивал выгодность сотрудничества с Россией для Будапешта.

Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности, которые последняя запросила перед голосованием по вопросу о продлении антироссийских санкций, говорил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, Еврокомиссия добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.

Россия считает санкции незаконными.