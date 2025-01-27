ЕК дала Венгрии энергетические гарантии ради санкций против России

ЕК дала Будапешту гарантии энергобезопасности, которых тот добивался перед голосованием о продлении санкций против России, сообщил Сийярто. Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что их пролонгация уже согласована

Петер Сийярто (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности, которые последняя запросила перед голосованием по вопросу о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны — члены ЕС», — написал он.

ЕК, по словам Сийярто, ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, через которую ведется снабжение стран — членов ЕС, — это вопрос безопасности всего Евросоюза.

«Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — добавил глава венгерского МИДа.

Венгрия незадолго до встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС 27 января предложила отменить санкции против России. Венгерский премьер Виктор Орбан предупредил, что согласится на продление ограничений, если Украина выполнит несколько условий: восстановит транзит российского газа, не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не станет мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию. Орбан связал свои действия с возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

Санкционный режим ЕС требует продления каждые полгода, для этого ни одна страна не должна высказаться против. От продления мер зависит действие 15 пакетов санкций, в том числе блокирование почти €200 млрд суверенных активов России.

Позднее Bloomberg и Politico сообщили со ссылкой на источники, что Венгрия согласилась поддержать решение о продлении санкций. Последнее издание сообщило, что Будапешт согласился пойти на уступки в обмен на заявление, в котором будут упомянуты его опасения насчет «энергетической безопасности».

Через несколько часов глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС договорились о продлении антироссийских санкций.

Москва считает ограничения, введенные странами Запада, незаконными.