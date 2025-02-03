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Политика ,  
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Орбан заявил о доверии к Путину и выгоде сотрудничества с Россией

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Президент России Владимир Путин всегда держал свое слово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Мы заключили много соглашений. <...> Опыт последних пятнадцати лет показывает, что Венгрия может доверять России», — отметил он.

Премьер также напомнил о встрече с Путиным в 2009 году перед своим возвращением к власти в Венгрии (в 2010 году Орбан стал премьер-министром страны во второй раз). «Мне было ясно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество отвечают геополитическим интересам Венгрии», — сказал он.

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Политика
Виктор Орбан

В конце декабря 2024 года глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сферах, не подпадающих под действие международных санкций. «Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал он.

В июле того же года Путин заявил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе и в сфере энергетики, основываясь на принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды.

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Венгрия Россия Виктор Орбан Владимир Путин
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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