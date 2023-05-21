МИД Венгрии предупредил о давлении на страну в ЕС из-за позиции по антироссийским санкциям

Венгрия требует исключить свой банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» — это условие Будапешта для принятия новых санкций и военной помощи Киеву. МИД предупредил, что на страну будут давить из-за ее позиции

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Евросоюз будет оказывать давление на Венгрию, чтобы она не препятствовала принятию новых санкций против России и членству Украины в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает портал 24.hu.

Дипломат рассказал, что в понедельник, 22 мая, в Совете Евросоюза по иностранным делам пройдут дебаты, на которых на Венгрию окажут давление из-за ее позиции по банку OTP. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) признало его «международным спонсором войны» в начале мая, Сийярто отмечал, что это «скандальное и возмутительное» решение.

НАПК обосновало включение банка, который работает в том числе и на Украине, в список тем, что OTP является одним из ведущих банков на российском финансовом рынке, а также «предоставляет льготные условия кредитования российским военным». Сийярто говорил, что деятельность финансового учреждения соответствует международному законодательству.

Будапешт требует исключения OTP из этого перечня — это условие принятия 11-го пакета санкций ЕС, а также одобрения Венгрией передачи военных траншей Евросоюза Киеву.



За последние дни о новых санкциях против России объявили США, Канада, Великобритания и другие страны. ЕС пока не смог согласовать новый пакет ограничений. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что пакет будет сосредоточен на «закрытии лазеек» в уже принятых против Москвы ограничениях в том, что касается поставок подсанкционных товаров. Также под санкциями может оказаться сфера алмазов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в новый пакет могут включить запреты на транзит европейских товаров через Россию в третьи страны и на экспорт товаров в те государства, которые могут поставлять подсанкционную продукцию России.

Президент Владимир Путин называл антироссийские ограничения нелегитимными, безумными и бездумными. Он отмечал, что Запад пытался «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но это не удалось сделать.