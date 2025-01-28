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Война санкций ,  
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Кремль допустил, что ЕС мог предложить Венгрии переговоры ради санкций

Песков: ЕС мог предложить Венгрии переговоры по газу ради продления санкций
Сюжет
Война санкций
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Евросоюз мог заверить Венгрию в продолжении переговоров по транзиту газа через территорию Украины, чтобы Будапешт согласился на продление санкций против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если есть покупатели, это коммерция, Россия заинтересована в продолжении этой коммерции, это первое. Второе: мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций. И эти условия, собственно, имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. И по всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен», — сказал Песков.

Москва будет внимательно следить за ситуацией, Россия заинтересована в том, чтобы продавать свои товары, отметил пресс-секретарь президента. «Тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с тем же американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям», — заявил он.

ЕС продлил санкции против России 27 января. Венгрия изначально угрожала наложить вето на ограничения, премьер Виктор Орбан потребовал от Украины возобновить транзит газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставках нефти в Европу через свою территорию. Для продления санкций ЕС необходимо согласие всех стран, входящих в объединение. По данным Politico, Венгрия пошла на уступки в обмен на заявление, в котором будут упоминаться ее опасения касательно энергетической безопасности.

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политик, премьер-министр Венгрии
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