Кадыров спрогнозировал завершение боев на Украине до конца года

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении СВО до конца 2023 года и «Западе на коленях»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военная операция на Украине завершится до конца 2023 года, страны Евросоюза признают ошибочность своей политики, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью чеченскому министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, запись опубликована в его телеграм-канале.

«Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — сказал Кадыров.

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