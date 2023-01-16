Кадыров увидел признаки третьей мировой войны в конфликте на Украине

На фоне конфликта на Украине в европейских странах наблюдаются проблемы, считает Кадыров. В России же «спокойная, рабочая обстановка», добавил он

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Если считать страны Европы и НАТО международным сообществом и участниками конфликта на Украине, то происходящее можно назвать третьей мировой войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине. — РБК), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти <...> государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кадыров также указал, что в европейских странах наблюдаются проблемы. Там проходят митинги, снимают руководителей, заявил глава Чечни, отметив, что в России, напротив, «никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит».

Он также упомянул, что в конфликте на Украине не участвуют такие страны, как Китай, Индия и Пакистан.

США, страны Европы и НАТО после начала российской спецоперации на Украине усилили военную помощь Киеву, начав поставки оружия и военной техники, но заявляли, что не являются участниками конфликта. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что ЕС «не воюющая сторона»: «Этого не происходит и не произойдет».

О том, что США не будут принимать участие в конфликте на Украине и вводить там бесполетную зону, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. Вашингтон, по его словам, концентрируется на оказании военной помощи Киеву и защите территории НАТО.

Российские власти не раз выступали с критикой западной военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что «НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт», а первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко говорил, что военный альянс воюет с Россией на территории Украины.