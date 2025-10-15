Кенийский офицер раскрыл свою зарплату в российской армии

Он заявил, что получает 316 тыс. кенийских шиллингов (почти 200 тыс. руб.) в месяц и планирует продлить контракт. В МИД Кении отмечают, что служба в российской армии не является незаконной, но должна быть добровольной

Бывший офицер подразделения национальной полиции Кении рассказал изданию Daily Nation, что заключил контракт на службу в российской армии, планирует продлить его, а также заявил, что он и его соотечественники, прибыв из Кении, знали, что будут участвовать в боевых действиях. «Я счастлив здесь», — говорит он в беседе с Daily Nation.

Как пишет издание, Кевин (в статье отмечается, что имя изменено) понимал, что его ждет. «Когда я уезжал из Кении в июле [2024 года], я знал, что буду служить в российской армии. Я с этим согласился», — сказал он.

Как заявил Кевин, у него «все идет хорошо», а ежемесячная зарплата составляет 316 тыс. кенийских шиллингов (почти 200 тыс. руб.). «Дома не было ни денег, ни возможностей. Здесь меня уважают, у меня есть цель, и платят лучше, чем все, что я когда-либо зарабатывал в Кении», — добавил мужчина.

Как заявил кениец, его служба не связана с боевыми действиями, он в том числе раздает еду солдатам. Кевин считает преувеличенными рассказы тех, кто говорит, что их обманом отправили в российскую армию.

«Зачем кому-то лгать, что он не знал?» — отмечает он.

По данным дипломатических источников издания, известно как минимум о десятке кенийцев, которые оказались в России или зоне боевых действий. Некоторые из них сдались украинским военным, другие были возвращены на родину благодаря гуманитарным усилиям, отмечается в материале.

Неназванный кениец из Найроби рассказал Daily Nation, что попал в Россию после того, как его обманул турагент, пообещавший работу в российской IT-компании. После прибытия в Россию собеседнику издания, по его словам, удалось добраться до посольства Кении, а потом вернуться на родину. Турагент в разговоре с авторами материала отвергла свою причастность к описанному эпизоду.

Министерство иностранных дел Кении заявило, что ему известно случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. «МИД ведет переговоры с властями в Киеве и поднял этот вопрос перед посольством России. Российские власти отрицают какую-либо причастность», — сказал представитель кенийского МИДа Корир Сингой.

Он также подчеркнул, что ни один сотрудник посольства или российский государственный орган не был уличен в вербовочных схемах. «Вступление в российскую армию по собственному желанию не является незаконным, но это должно быть добровольным», — подчеркнул он.

В конце сентября издание Kahawa Tungu со ссылкой на источники сообщило о депортации из Кении сотрудника российской дипмиссии Михаила Ляпина, задержанного в Найроби, как утверждалось, по подозрению в вербовке кенийцев. В посольстве России опровергли, что Ляпин работал в посольстве, и заявили, что он никогда не был сотрудником российских государственных органов власти. Как заявили дипломаты, мужчину 25 сентября опросили кенийские правоохранительные органы по поводу его предпринимательской деятельности, после чего тот самостоятельно покинул страну.