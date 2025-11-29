Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой в зону боев

Дочь экс-президента ЮАР ушла в отставку из парламента после обвинений в вербовке 17 сограждан в российскую армию. Она сотрудничает с полицией, настаивая на своей невиновности. Россия опровергает обвинения в вербовке иностранцев

Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: EPA / ТАСС)

Член национальной ассамблеи Южной Африки и дочь бывшего главы Южно-Африканской Республики (ЮАР) Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку, сложив мандат депутата. Это произошло после обвинений в вербовке 17 южноафриканцев в зону боев на Украине, пишет The Guardian.

43-летняя Зума-Самбудла добровольно сложила полномочия и сотрудничает с полицией по возвращению мужчин домой, говорится в материале.

Ранее в ноябре другая дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление против своей сестры Дудузилы, обвинив ее в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 человек вступить в российскую армию.

Мужчин убеждали, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP), отметила Нкосазана.

Ранее Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине. Би-би-си сообщала, что Дудузиле Зума-Самбудла оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Зума-Самбудла в свою очередь настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Дочь экс-президента ЮАР добавила, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности.

Партия бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы MKP, к которой принадлежит и Дудузиле Зума-Самбудла, подчеркивает, что отставка не равна признанию вины.

Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Джейкоб Зума — четвертый президент ЮАР, занимал этот пост с 2009 по 2018 год. Его дочь сейчас является членом Национального собрания ЮАР. Оба в прошлом были представителями партии «Африканский национальный конгресс» (African National Congress, ANC), но покинули ее и присоединились к «Копью нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP). Зума был заключен в тюрьму за неуважение к суду из-за отказа принять участие в расследовании коррупции во время его президентства. Впоследствии он сформировал партию MKP, на парламентских выборах 2024 года она заняла третье место. Зума был официально женат шесть раз (он многоженец). По сведениям The South African, у него около 20 детей.