По данным Standard, Руто говорит о кенийцах, которые были взяты в плен на Украине. Российские власти отрицают какую-либо причастность к ситуациям с кенийцами в зоне боевых действий, говорили в МИД Кении

Президент Кении Уильям Руто в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским попросил его об освобождении оказавшихся в зоне боевых действий на Украине кенийцев. Об этом Руто рассказал в своем Х.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине <...>. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — написал Руто.

Ранее дипломатические источники Daily Nation сообщили как минимум о десятке кенийцев, которые оказались в России или в зоне боевых действий на Украине. Некоторые из них сдались украинским военным, другие были возвращены благодаря гуманитарным усилиям,писало издание.

По данным Standard, Руто говорит о кенийцах, которые были взяты в плен украинскими военными.

Министерство иностранных дел Кении заявляло, что ему известно случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. «МИД ведет переговоры с властями в Киеве и поднял этот вопрос перед посольством России. Российские власти отрицают какую-либо причастность», — сказал представитель кенийского МИДа Корир Сингой.

В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвуют иностранцы, в том числе граждане Колумбии, США и других государств. В октябре журнал Semana сообщил о записанном колумбийцами на Украине обращении к президенту Колумбии Густаво Петро. В нем военные, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, попросили главу государства содействовать их возвращению на родину. Группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении, утверждала, что с ними после этого плохо обращались, затем отправили на автобусе в неизвестном направлении под предлогом выезда с Украины и возвращения домой. Один из военных, Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что хотя ему вернули паспорт и одобрили заявление о выезде, он не смог пока покинуть Украину.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении групп иностранных наемников на Украине. Москва использует дипломатические каналы для взаимодействия с государствами, граждане которых были замечены в качестве наемников в Курской области, говорил посол по особым поручениям МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в марте, когда российские силы еще освобождали регион.