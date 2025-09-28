Посольство опровергло информацию об аресте россиянина в Кении
Информация об аресте и последующей депортации из Кении гражданина России не соответствует действительности, следует из заявления российского посольства в Кении, опубликованного в телеграм-канале дипмиссии.
«На сегодняшний день посольство не располагает какой-либо официальной информацией от местных властей о претензиях к гражданину России или его деятельности», — говорится в сообщении.
В пятницу, 26 сентября, кенийское издание Kahawa Tungu со ссылкой на осведомленных официальных лиц сообщило о депортации из Кении сотрудника российской дипмиссии Михаила Ляпина, якобы арестованного в Найроби по подозрению в вербовке кенийцев для участия в спецоперации на Украине.
Представители российского посольства в Кении уточнили, что россиянин Михаил Лялин был опрошен сотрудниками кенийских правоохранительных органов в четверг, 25 сентября, в связи с его предпринимательской деятельностью на территории страны. После этого Ляпин покинул территорию Кении в соответствии со своими планами.
В дипмиссии отметили, что Ляпину оказали необходимое консульско-правовое содействие, а также убедились в отсутствии нарушения его законных прав.
«Вопреки утверждениям ряда СМИ, М.С.Ляпин никогда не был сотрудником российских государственных органов власти и не работает в посольстве России в Найроби», — добавили представители посольства.
