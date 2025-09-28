 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посольство опровергло информацию об аресте россиянина в Кении

Информация об аресте и последующей депортации из Кении гражданина России не соответствует действительности, следует из заявления российского посольства в Кении, опубликованного в телеграм-канале дипмиссии.

«На сегодняшний день посольство не располагает какой-либо официальной информацией от местных властей о претензиях к гражданину России или его деятельности», — говорится в сообщении.

Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме
Политика

В пятницу, 26 сентября, кенийское издание Kahawa Tungu со ссылкой на осведомленных официальных лиц сообщило о депортации из Кении сотрудника российской дипмиссии Михаила Ляпина, якобы арестованного в Найроби по подозрению в вербовке кенийцев для участия в спецоперации на Украине.

Представители российского посольства в Кении уточнили, что россиянин Михаил Лялин был опрошен сотрудниками кенийских правоохранительных органов в четверг, 25 сентября, в связи с его предпринимательской деятельностью на территории страны. После этого Ляпин покинул территорию Кении в соответствии со своими планами.

В дипмиссии отметили, что Ляпину оказали необходимое консульско-правовое содействие, а также убедились в отсутствии нарушения его законных прав.

«Вопреки утверждениям ряда СМИ, М.С.Ляпин никогда не был сотрудником российских государственных органов власти и не работает в посольстве России в Найроби», — добавили представители посольства.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Кения Россия посольство арест российский гражданин
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку Политика, 03:05
В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты Политика, 02:54
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы Политика, 02:43
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге Политика, 02:26
Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине Политика, 02:21
Посольство опровергло информацию об аресте россиянина в Кении Политика, 01:40
НАТО усилит наблюдение в Балтийском море из-за дронов над Данией Политика, 01:30
Над Пензенской областью ввели план «Ковер» Политика, 01:20
Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме Политика, 01:01
Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей Общество, 00:58
Минобороны отчиталось о 17 уничтоженных за час дронах Политика, 00:12
Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино Политика, 00:06
Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК Спорт, 00:00