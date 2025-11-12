Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта
Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал он телеканалу «Россия 1».
Ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что власти получили просьбы о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине. Он не уточнил, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью.
Материал дополняется.
