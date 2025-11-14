 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Российская сторона не располагает сведениями о <...> гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции. Нет у нас таких данных», — заявила Захарова.

Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию
Политика
Посольство Малави в США

По словам дипломата, каких-либо запросов от южно-африканского внешнеполитического ведомства по данной теме МИД России не получал.

«В случае поступления такого запроса или обращения от официальной Претории будем готовы рассмотреть его в установленном порядке в духе отношений стратегического партнерства между Россией и ЮАР», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 ноября также заявил, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.

Власти ЮАР получили просьбы о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине, заявил ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Он не уточнил, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью.

Полина Минаева
Мария Захарова МИД ЮАР Военная операция на Украине
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

