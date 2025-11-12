Власти Кении получают запросы от родственников кенийцев, которых могли привлечь к конфликту на Украине, сообщил МИД страны. Российские власти отрицают причастность к ситуациям с кенийцами в зоне боевых действий

В МИД Кении обращаются родственники кенийцев, которые полагают, что их привлекли к участию в конфликте с Украиной. Об этом говорится в сообщении МИД страны, опубликованном на его сайте (*.pdf).

«Министерство продолжает получать запросы от семей о родственниках, предположительно причастных к конфликту между Россией и Украиной», — говорится в сообщении ведомства. В МИД добавили, что по имеющимся сообщениями, кенийцы, о которых идет речь, «могли вступить в ряды российской армии, причем некоторые из них являются бывшими военнослужащими». Некоторые из них были ранены, заявили в МИД, сославшись на данные посольства Кении в Москве.

В ноябре президент Кении Уильям Руто заявил, что в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским попросил его освободить оказавшихся в зоне боевых действий на Украине кенийцев. «Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине», — сообщал он.

Издание Daily Nation писало со ссылкой на источники, что известно как минимум о десятке кенийцев, которые оказались в России или зоне боевых действий. При этом некоторые сдались украинским военным, других вернули на родину благодаря гуманитарным усилиям, писало издание. Один бывший офицер подразделения национальной полиции Кении рассказал изданию, что осознанно заключил контракт на службу в российской армии и планирует продлить его. По его словам, его соотечественники знали, что будут участвовать в боевых действиях. «Я счастлив здесь», — говорил офицер, добавляя, что у него «все идет хорошо», а ежемесячная зарплата составляет 316 тыс. кенийских шиллингов (почти 200 тыс. руб.).

В конце сентября издание Kahawa Tungu сообщило со ссылкой на источники, что из Кении депортировали задержанного в Найроби Михаила Ляпина. Издание называло его сотрудников российского посольства. Задержание, как писало издание, связано с подозрениями вербовке кенийцев. В посольстве России опровергли, что Ляпин работал в посольстве, и заявили, что он никогда не был сотрудником российских государственных органов власти. Претензии кенийских силовиков были связаны с его предпринимательской деятельностью, а после этого он самостоятельно уехал из Кении, сообщало посольство. «Российские власти отрицают какую-либо причастность», — говорил представитель кенийского МИДа Корир Сингой.

Просьбы вернуться на свою родину от участников военного конфликта получали и власти ЮАР, сообщал пресс-секретарь президента страны Винсент Магвенья. «Президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей для участия в этой, по-видимому, наемнической деятельности. Правительство Южной Африки работает по дипломатическим каналам, чтобы добиться возвращения этих молодых людей после их призывов о помощи в возвращении домой», — говорил Магвенья. Власти не уточняли, на чьей стороне выступали в конфликте указанные жители ЮАР. Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — говорил он.

На родину должны вернуться жители Колумбии, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, заявлял президент Колумбии Густаво Петро. «Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе. Я призываю колумбийских наемников, которых используют как пушечное мясо и направляют компании из Майами, немедленно вернуться в свою страну», — написал он. Так глава государства отвечал на сообщение колумбийского издания Noticias Caracol, в котором говорилось, что на Украине удерживаются 35 колумбийских наемников, которые отказались подписывать новый шестимесячный контракт.