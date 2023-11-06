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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Индии объяснил отказ от присоединения к санкциям против России

МИД Индии: санкции стали удобным инструментом для развитых стран
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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
С санкциями, которые вводят развитые страны, согласны далеко не все государства, отметил индийский министр. Он добавил, что в конфликте России и Украины Индия выступает за переговоры
Субраманьям Джайшанкар
Субраманьям Джайшанкар (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Развитые страны используют санкции в удобных для себя ситуациях, при этом другие государства не всегда согласны присоединяться к такой политике, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Эти санкции, по сути, являются рычагами, которые имеют в своем распоряжении развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. Они используют эти рычаги, когда им это удобно. <...> Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так», — сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос, почему развивающиеся санкции не присоединяются к санкциям против России.

Он отметил, что в мире «концепция санкций воспринимается по-разному».

В ответе на вопрос о конфликте России и Украины министр напомнил позицию индийского премьер-министра Нарендры Моди, которую тот высказал российскому президенту Владимиру Путину на встрече в сентябре 2022 года. «Нынешняя эпоха — это не эпоха войны», — заявил тогда Моди. Джайшанкар отметил, что Киеву и Москве предстоит сесть за стол переговоров, а Нью-Дели готов «протянуть руку помощи».

Моди в июне отмечал, что Индия в контексте российско-украинского кризиса «не нейтральна», а выступает на стороне мира и необходимости уважения «международного права и суверенитета других государств». Он указывал, что поддерживает контакты как с Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Индия официально не присоединялась к санкциям против России. Собеседник Reuters из индийского правительства говорил, что ограничения «оказали негативное влияние на мир». Однако собеседники Bloomberg отмечали, что власти Индии решили не нарушать западные санкции и соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть.

Индия в этом году стала крупнейшим покупателем нефти в России. Только с января по май 2023 года Россия поставила в эту страну почти 37 млн т нефти, что больше, чем за весь 2022 год.

Россия считает санкции незаконными. Как утверждал Путин, они были направлены на то, чтобы «смять российскую экономику», но сделать это не вышло. В сентябре этого года глава государства сказал, что восстановление экономики после «санкционного натиска» в целом завершилось.

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