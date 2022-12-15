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Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5%

Путин: по итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%

По итогам 2022 года снижение ВВП может составить 2,5%, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение <...> примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%», — сказал Путин.

Материал дополняется.

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