Россия нарастила экспорт нефти в Индию в 11 раз

Минторг Индии сообщил о росте поставок нефти из России в 11 раз, до 37 млн т, в 2023 году

За первые пять месяцев 2023 года Индия импортировала 37 млн т российской нефти. Россия возглавляет тройку лидеров по поставкам в эту страну, но летом объем экспорта снизился; эксперты связывают это со сделкой ОПЕК+

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С января по май 2023 года Россия поставила в Индию почти 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику индийского Минпромторга. За весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти.

На втором месте по объему поставок сырья в Индию оказался Ирак, который за пять месяцев экспортировал 21,4 млн т нефти; следом идет Саудовская Аравия (17,5 млн т).

Индия стала ключевым потребителем российской нефти после начала боевых действий на Украине. Страна все еще остается крупнейшим импортером, но в последние месяцы объем поставок сокращается, отметил в разговоре с «Ведомостями» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. На это же ранее обратили внимание аналитики Kpler: в мае, писал Bloomberg со ссылкой на экспертов, Индия импортировала 2,2 млн барр. российский нефти в день, в июле — 2,11 млн барр., а в июле — 2,09 млн барр. Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечают, что это происходит вслед за общим снижением экспорта из России в рамках сделки ОПЕК+ (в начале июня страны — члены организации договорились до конца 2024 года продлить добровольное ограничение производства, для России сокращение составит 500 тыс. барр. в сутки).

Эксперты также отмечают снижение цены российской нефти для Индии: в июне стоимость барреля Urals с учетом расходов на фрахт сократилась на 3% по сравнению с маем этого года, до $68,17, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Такие же данные ранее привел Bloomberg. Для сравнения, в мае баррель российской нефти для Нью-Дели стоил $70,17, а годом ранее — $100,48, передавало агентство со ссылкой на индийский Минпромторг.

По данным российского Минфина, средняя стоимость Urals в июне составила $55,28, что в 1,6 раза ниже показателя июня 2022 года ($87,25).

Индия не присоединилась к санкциям против России из-за военных действий на Украине, но пообещала не нарушать их, в том числе не превышать потолок цен на сырье в $60 за баррель (в предельную цену не включены расходы на доставку, фрахт, таможенные процедуры и страхование).