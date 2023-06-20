Моди заявил, что Индия не нейтральна в вопросе конфликта Москвы и Киева

Моди: Индия не заняла нейтральную позицию по конфликту Москвы и Киева, а выступает за мир

Индийский премьер Нарендра Моди ранее не раз говорил, что «нынешняя эпоха — не эпоха войны». Он вновь заявил, что Нью-Дели выступает на стороне мира и конфликт Москвы и Киева должен быть урегулирован при помощи дипломатии

Нарендра Моди (Фото: Mark Nolan / Getty Images)

Индия выступает за диалог и мирное урегулирование конфликта России и Украины, а вовсе не занимает нейтральную позицию, заявил в интервью The Wall Street Journal премьер-министр страны Нарендра Моди.

Нью-Дели поддерживает тесные связи с Москвой, в том числе в сфере вооружений и энергоносителей, не выступал с критикой России за ввод войск на Украину и не поддержал резолюцию ООН с осуждением военных действий, отмечает издание. Некоторые страны Запада не одобряют Индию за такой подход, но, по мнению Моди, подобные взгляды нешироко распространены в США.

«Я думаю, что позиция Индии хорошо известна и понятна всему миру. Вы можете быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир», — сказал он. «Некоторые говорят, что мы нейтральны. Но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств», — добавил Моди, подчеркнув, что конфликты нужно решать с помощью дипломатии и переговоров, а не военных действий.

Моди сообщил, что несколько раз общался с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским (его первая с начала военного конфликта очная встреча с украинским лидером состоялась в мае на полях саммита G7 в Хиросиме). Премьер пообещал, что Индия «сделает все возможное» и поддержит «все усилия по прекращению конфликта и обеспечению прочного мира и стабильности».

Индийский премьер не впервые призывает к диалогу: осенью 2022 года на встрече с Путиным на саммите ШОС в Самарканде Моди сказал, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». В декабре он поддержал эту мысль, заявив: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание. Наша эра не должна быть эпохой войн!»

Киев призвал Индию сыграть более важную роль в урегулировании конфликта. «Надеемся, что более активная, пусть даже тихая, закулисная активная дипломатия будет иметь место», — говорил глава МИДа Дмитрий Кулеба. В Москве заявляли, что готовы рассмотреть предложения Нью-Дели, если они поступят.