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Reuters узнало о нежелании Индии обсуждать санкции против России

Reuters: Индия выступит против обсуждения санкций против России на G20
Санкции против России навредили мировой экономике, а форум G20 предполагает обсуждение экономического роста, считают в правительстве Индии. Страна не хотела бы, чтобы на встречах членов G20 под ее руководством обсуждались санкции
На переднем плане: канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер Индии Нарендра Моди
На переднем плане: канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер Индии Нарендра Моди (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Индия не хотела бы обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе; в частности, речь идет о предстоящей на этой неделе встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20, пишет Reuters со ссылкой на шесть индийских высокопоставленных чиновников из правительства.

«Существующие санкции против России оказали негативное влияние на мир», — объяснил один из собеседников агентства, отметив, что ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры Нью-Дели не заинтересовано.

Другой источник агентства указал, что санкции не являются темой G20, так как это прежде все форум для «обсуждения вопросов роста» экономик.

Накануне японский министр финансов Суничи Судзуки рассказал, что его коллеги по G7 намерены встретиться в четверг, 23 февраля, чтобы обсудить новые ограничения против России. «Поддержка Украины и санкции против России станут главными темами обсуждения», — подчеркнул он.

После вступления в силу западного эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты роль Индии на нефтяном рынке продолжила расти, а ее сотрудничество с Россией не вызывает критики на Западе, писал ранее Bloomberg. Как указывало агентство, действия Нью-Дели отвечают «двойной цели» западных стран: сократить доходы России от продажи энергоресурсов и одновременно предотвратить шок от перебоев с поставками топлива.

По данным Telegraph India, индийские власти могут поддержать ограничение цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит $60 за баррель либо западные страны введут вторичные санкции за несоблюдение этой меры.

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