Медведев оценил возможные версии появления дронов в Европе
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале перечислил выдвигаемые версии появления беспилотников в воздушном пространстве европейских городов и оценил их вероятность.
Первая, по словам Медведева, заключается в «провокациях бандеровцев» с целью нарастить поставки оружия Украине и «спровоцировать войну». Такая возможность, считает он, «вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить».
Второй версией зампред Совбеза назвал «деятельность пророссийского подполья» в странах ЕС с целью дестабилизации. По мнению Медведева, в теории это возможно, но маловероятно. «Наши «агенты и кроты» ждут отдельной команды☠️», — написал он.
«Рабочей» версией Медведев посчитал проверку европейских систем ПВО к готовности отражения атаки дронов, которую проводят местные спецслужбы и вооруженные силы. Зампред Совбеза также не исключил, что появление беспилотников могло быть результатом «игр местных охламонов с хулиганскими целями», чтобы «позлить своих бюрократов».
Пятую, финальную версию — «прямой засыл дронов из России» — комментировал президент Владимир Путин на Валдайском форуме, напомнил Медведев, отметив, что «тут добавить нечего». Путин, в частности, заявил тогда, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — говорил он.
Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. Так он отреагировал на инцидент с дронами, которые нарушили воздушное пространство Польши в начале сентября. Часть БПЛА были сбиты, польские власти заявили, что они принадлежали России.
В течение следующих недель беспилотники заметили в Румынии, городах стран Балтии, Германии, Дании и Норвегии, в некоторых случаях это привело к нарушению работы аэропортов. Европейские страны начали повышать меры безопасности и обсуждать проекта по защите восточной границы НАТО от беспилотников — «стену дронов».
