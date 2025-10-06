 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев оценил возможные версии появления дронов в Европе

Медведев допустил, что беспилотники в небе Европы могут быть провокацией украинской стороны или проверкой местных спецслужб и военных. Что касается версии «прямого засыла дронов из России», ее комментировал Путин, напомнил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале перечислил выдвигаемые версии появления беспилотников в воздушном пространстве европейских городов и оценил их вероятность.

Первая, по словам Медведева, заключается в «провокациях бандеровцев» с целью нарастить поставки оружия Украине и «спровоцировать войну». Такая возможность, считает он, «вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить».

Второй версией зампред Совбеза назвал «деятельность пророссийского подполья» в странах ЕС с целью дестабилизации. По мнению Медведева, в теории это возможно, но маловероятно. «Наши «агенты и кроты» ждут отдельной команды☠️», — написал он.

«Рабочей» версией Медведев посчитал проверку европейских систем ПВО к готовности отражения атаки дронов, которую проводят местные спецслужбы и вооруженные силы. Зампред Совбеза также не исключил, что появление беспилотников могло быть результатом «игр местных охламонов с хулиганскими целями», чтобы «позлить своих бюрократов».

Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными
Политика
Фото:Markus Mainka / Shutterstock

Пятую, финальную версию — «прямой засыл дронов из России» — комментировал президент Владимир Путин на Валдайском форуме, напомнил Медведев, отметив, что «тут добавить нечего». Путин, в частности, заявил тогда, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — говорил он.

Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. Так он отреагировал на инцидент с дронами, которые нарушили воздушное пространство Польши в начале сентября. Часть БПЛА были сбиты, польские власти заявили, что они принадлежали России.

В течение следующих недель беспилотники заметили в Румынии, городах стран Балтии, Германии, Дании и Норвегии, в некоторых случаях это привело к нарушению работы аэропортов. Европейские страны начали повышать меры безопасности и обсуждать проекта по защите восточной границы НАТО от беспилотников — «стену дронов».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев дроны беспилотники Европа
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»
Политика
Словакия опровергла существование проекта «стена дронов»
Политика
Ландсбергис предрек Европе «Перл-Харбор» после «дня сурка» из-за дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17