Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной
На территории Румынии обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, сообщило министерство обороны страны. Обломки нашли в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча. Эта территория находится вблизи границы с Одесской областью Украины.
«На месте происшествия работает группа специалистов Министерства нацобороны, Службы разведки Румынии и Пограничной полиции, которая изымет фрагменты для проведения экспертизы», — сказано в публикации.
Это не первый инцидент с беспилотниками в Румынии за последние месяцы. 28 сентября работа аэропорта в Бухаресте была временно остановлена из-за гражданского беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Анри Коанды. Экипаж одного из самолетов сообщил, что не может сесть из-за беспилотника на своем пути. Борт направили на другую ВПП. После проверки работа аэропорта была восстановлена.
13 сентября румынские военные обнаружили дрон в своем воздушном пространстве и подняли для его перехвата два истребителя F-16. По словам министра обороны страны Ионуца Моштяну, самолеты были готовы сбить беспилотник, но он изменил курс и улетел в сторону Украины. Бухарест обвинил в запуске дрона Москву, но в российском посольстве эту претензию сочли необоснованной.
В начале августа Румыния поднимала два истребителя F-16 для слежения за беспилотниками, замеченными в украинском воздушном пространстве рядом с уездом Тулча. Нарушений границ румынские военные тогда не зафиксировали.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов