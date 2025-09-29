Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной

На территории Румынии обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, сообщило министерство обороны страны. Обломки нашли в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча. Эта территория находится вблизи границы с Одесской областью Украины.

«На месте происшествия работает группа специалистов Министерства нацобороны, Службы разведки Румынии и Пограничной полиции, которая изымет фрагменты для проведения экспертизы», — сказано в публикации.

Это не первый инцидент с беспилотниками в Румынии за последние месяцы. 28 сентября работа аэропорта в Бухаресте была временно остановлена из-за гражданского беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Анри Коанды. Экипаж одного из самолетов сообщил, что не может сесть из-за беспилотника на своем пути. Борт направили на другую ВПП. После проверки работа аэропорта была восстановлена.

13 сентября румынские военные обнаружили дрон в своем воздушном пространстве и подняли для его перехвата два истребителя F-16. По словам министра обороны страны Ионуца Моштяну, самолеты были готовы сбить беспилотник, но он изменил курс и улетел в сторону Украины. Бухарест обвинил в запуске дрона Москву, но в российском посольстве эту претензию сочли необоснованной.

В начале августа Румыния поднимала два истребителя F-16 для слежения за беспилотниками, замеченными в украинском воздушном пространстве рядом с уездом Тулча. Нарушений границ румынские военные тогда не зафиксировали.