Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Полиция датского острова Борнхольм в Балтийском море получила несколько сообщений от жителей о беспилотниках. На этом фоне были подняты истребители «в рамках отвлекающего маневра». БПЛА заметили и над Норвегией

Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Вечером 28 сентября Дания подняла в воздух истребители над островом Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря «в рамках отвлекающего маневра», сообщает TV2 со ссылкой на руководителя местного управления полиции Томаса Элсгаарда.

Самолеты, по словам Элсгаарда, «сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом». Другие подробности полиции не известны, сказал он.

Начальник полицейского управления добавил, что в течение вечера воскресенья правоохранительные органы получили много сообщений от жителей о замеченных беспилотниках. В Вооруженных силах Дании не стали комментировать эти данные.

Дроны заметили и над территорией Норвегии: канал NRK сообщает, что из-за этого вечером в воскресенье рейс авиакомпании Norwegian из Осло в Тромсё пришлось развернуть.

Предыдущей ночью, по данным властей Дании, беспилотники были замечены рядом с военными объектами, включая крупнейшую военную базу Каруп, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа. Это произошло после серии инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны в последние дни, которые привели к приостановке работы гражданских аэропортов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала происходящее «гибридными атаками».

В связи с этим воздушное пространство Дании закрыли для всех гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Решение приняли в преддверие саммита Евросоюза в Копенгагене 1 октября.

В течение сентября несколько стран НАТО заявили, что российские самолеты и дроны нарушили их воздушное пространство, в том числе Польша, Эстония и Румынии. Российская сторона отвергла причастность к инцидентам с беспилотниками и подчеркнула, что полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.