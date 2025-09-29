 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Полиция датского острова Борнхольм в Балтийском море получила несколько сообщений от жителей о беспилотниках. На этом фоне были подняты истребители «в рамках отвлекающего маневра». БПЛА заметили и над Норвегией
Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images
Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Вечером 28 сентября Дания подняла в воздух истребители над островом Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря «в рамках отвлекающего маневра», сообщает TV2 со ссылкой на руководителя местного управления полиции Томаса Элсгаарда.

Самолеты, по словам Элсгаарда, «сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом». Другие подробности полиции не известны, сказал он.

Начальник полицейского управления добавил, что в течение вечера воскресенья правоохранительные органы получили много сообщений от жителей о замеченных беспилотниках. В Вооруженных силах Дании не стали комментировать эти данные.

Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников
Общество
Фото:YuraFF / Shutterstock

Дроны заметили и над территорией Норвегии: канал NRK сообщает, что из-за этого вечером в воскресенье рейс авиакомпании Norwegian из Осло в Тромсё пришлось развернуть.

Предыдущей ночью, по данным властей Дании, беспилотники были замечены рядом с военными объектами, включая крупнейшую военную базу Каруп, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа. Это произошло после серии инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны в последние дни, которые привели к приостановке работы гражданских аэропортов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала происходящее «гибридными атаками».

В связи с этим воздушное пространство Дании закрыли для всех гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Решение приняли в преддверие саммита Евросоюза в Копенгагене 1 октября.

В течение сентября несколько стран НАТО заявили, что российские самолеты и дроны нарушили их воздушное пространство, в том числе Польша, Эстония и Румынии. Российская сторона отвергла причастность к инцидентам с беспилотниками и подчеркнула, что полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дания Балтийское море истребитель беспилотники дроны Норвегия
Материалы по теме
Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники
Политика
В Германии заявили о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»
Политика
Bild узнала о планах Берлина разрешить бундесверу сбивать беспилотники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31