Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными
Замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками, сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции.
Накануне Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена. По информации воздушной гавани, 23 рейса пришлось перенаправить, 12 отменить, а еще 46 вылетов были отложены — всего ситуация затронула около 6,5 тыс. пассажиров.
Полицейский вертолет попытался установить местонахождение операторов дронов, но безуспешно. Полеты возобновили только утром 4 октября.
До этого вечером в четверг, 2 октября, аэропорт Мюнхена закрывался на несколько часов из-за беспилотников. Улететь не смогли 3 тыс. пассажиров.
Похожие инциденты произошли и в других регионах Германии, говорится в материале газеты. В районе аэропорта Франкфурта был задержан 41-летний гражданин Хорватии, управлявший дроном на расстоянии около 700 м от воздушной гавани. В Нижней Саксонии полиция сообщила о пролетах неопознанных летательных аппаратов над складом боеприпасов.
Расследование до сих пор не привело к каким-либо выводам о том, откуда прилетел дрон, уточняет Bild. Однако глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о намерении в скором времени расширить полномочия полиции — министр анонсировал законопроект, который в случае принятия разрешит силовикам сбивать дроны.
Херман подчеркнул, что угроза беспилотников реальна и растет, а «критически важная инфраструктура» Германии подвергается все большему риску.
В последние дни беспилотники также были замечены в нескольких других европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии.
Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявлял, что Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые ответственны за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Все обвинения в причастности к инцидентам с дронами в ЕС Москва отвергает.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов