Политика⁠,
Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными

Bild сообщил, что замеченные над аэропортом Мюнхена накануне дроны были военными разведывательными беспилотниками. Инцидент затронул тысячи пассажиров, а власти заявили о планах сбивать БПЛА
Фото: Markus Mainka / Shutterstock
Фото: Markus Mainka / Shutterstock

Замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками, сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции.

Накануне Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена. По информации воздушной гавани, 23 рейса пришлось перенаправить, 12 отменить, а еще 46 вылетов были отложены — всего ситуация затронула около 6,5 тыс. пассажиров.

Полицейский вертолет попытался установить местонахождение операторов дронов, но безуспешно. Полеты возобновили только утром 4 октября.

До этого вечером в четверг, 2 октября, аэропорт Мюнхена закрывался на несколько часов из-за беспилотников. Улететь не смогли 3 тыс. пассажиров.

Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов
Политика
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

Похожие инциденты произошли и в других регионах Германии, говорится в материале газеты. В районе аэропорта Франкфурта был задержан 41-летний гражданин Хорватии, управлявший дроном на расстоянии около 700 м от воздушной гавани. В Нижней Саксонии полиция сообщила о пролетах неопознанных летательных аппаратов над складом боеприпасов.

Расследование до сих пор не привело к каким-либо выводам о том, откуда прилетел дрон, уточняет Bild. Однако глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о намерении в скором времени расширить полномочия полиции — министр анонсировал законопроект, который в случае принятия разрешит силовикам сбивать дроны.

Херман подчеркнул, что угроза беспилотников реальна и растет, а «критически важная инфраструктура» Германии подвергается все большему риску.

В последние дни беспилотники также были замечены в нескольких других европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии.

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявлял, что Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые ответственны за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Все обвинения в причастности к инцидентам с дронами в ЕС Москва отвергает.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

