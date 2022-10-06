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Захарова ответила на выводы Швеции по «Севпотокам» фразой о деликатности

Захарова ответила на выводы Швеции по «Севпотокам» фразой «С чего бы такая деликатность»
Представитель МИДа предположила, что Стокгольм «стесняется назвать вещи своими именами» и «опасается грядущих находок». Шведская сторона после расследования подтвердила подозрения в «серьезном саботаже» на газопроводах
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Фото: kustbevakningen.se
Фото: kustbevakningen.se

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на сделанные Швецией выводы о саботаже на газопроводах «Северный поток» поинтересовалась, «с чего бы такая деликатность».

«Не подскажете, с какого момента подрывы газопроводов называются «саботажем»? Диверсия, экстремизм, теракты — так было раньше», — написала она в своем телеграм-канале.

Дипломат предположила, что Стокгольм «стесняется назвать вещи своими именами» и «опасается грядущих находок».

6 октября Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что завершила расследование на месте аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Согласно ее выводам, на трубопроводах в исключительной экономической зоне страны произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Шведская сторона подтвердила подозрения в «серьезном саботаже» на «Северных потоках».

Аварии на обоих «Северных потоках» произошли в конце сентября. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. В «Газпроме» заявили о беспрецедентных повреждениях трубопроводов. Всего в исключительных экономических зонах Швеции и Дании были обнаружены четыре утечки газа. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трех нитках на момент происшествия было 800 млн куб. м топлива. Утечки прекратились 3 октября.

Расследованием занимаются Швеция и Дания при участии Германии. Эти страны, а также Норвегия ранее уже называли саботажем взрывы на «Северных потоках».

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву не собираются привлекать к расследованию ЧП. «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — сказал он.

Президент Владимир Путин обвинил во взрывах на газопроводах «англосаксов». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — убежден он. «Кому выгодно, тот и сделал», — добавил Путин. Он также называл взрывы на «Северных потоках» «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма». ФСБ России возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»), по которой грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, ЧП на газопроводах «Северный поток» выгодно США, а не России и ЕС, поскольку «разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики».

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Теги
Елена Чернышова
Мария Захарова Северный поток Швеция саботаж
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