В ЕС заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Евросоюз не признает присоединение к России республик Донбасса и двух областей и усилит поддержку Киева, а министры иностранных дел на встрече 17 октября, вероятно, объявят о запуске тренировочной миссии для ВСУ, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В то же время Брюссель «готов добиваться дипломатического решения [конфликта], если вновь возникнут обстоятельства, позволяющие сделать это конструктивным образом».

Российский президент подписал договоры с руководителями четырех регионов 30 сентября. Он обвинил Запад в поиске возможностей развалить Россию и пообещал защитить страну «всеми имеющимися силами и средствами». Глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

После выступления Путина украинский лидер Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой до тех пор, пока в России не сменится президент. В Кремле в ответ сказали, что будут ждать либо изменения позиции Зеленского, либо прихода к власти на Украине другого президента.