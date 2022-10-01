Боррель заявил об усложнении конфликта на Украине после референдумов

Результаты голосований в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях никто не признает, уверен глава европейской дипломатии. Их присоединение к России, по мнению Борреля, делает завершение конфликта на Украине невозможным

Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Признав результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Владимир Путин «сделал сложным, даже невозможным» завершение военного конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Canal 24 Horas.

«Никто не будет признавать аннексию этих территорий, силой оторванных от независимой и мирной страны — Украины — в результате абсолютно неоправданной агрессии», — подчеркнул он.

Референдумы о вхождении в состав России в четырех регионах прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение проголосовали 99,23% пришедших на участки, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,1%, в Херсонской — 87,05%, заявили власти.

Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России. Он выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит соответствующие конституционные законы: чтобы регионы стали частью страны, нужно изменить ст. 65 Конституции, где перечислены все субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский после подписания договоров заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

В Евросоюзе, а также США, Сербии, Турции, Молдавии и других странах заявили, что не признают результаты референдумов. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, присоединение к России четырех регионов не будет иметь юридической силы.