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Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры опубликовало список специальностей в сфере ИТ и связи, который дает право на отсрочку в рамках мобилизации.

В перечень вошли 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования. В их числе — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

Также в нем оказались информационная и компьютерная безопасность, обеспечение законности и правопорядка, самолето- и вертолетостроение, радиотехника, реклама и связи с общественностью, машиностроение, финансы и кредит, ядерные реакторы и материалы и т.д.

В сообщении Минцифры в телеграм говорится, что список составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. «Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции, — подчеркнули в министерстве.

Материал дополняется

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Минцифры частичная мобилизация отсрочка призыв ИТ-компании IT-специалисты
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