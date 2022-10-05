Путин: Минобороны своевременно не внесло необходимые поправки по отсрочке от мобилизации

Путин заявил о внесении корректив в правовую базу по мобилизации

Уточнения касаются отсрочки для студентов: в подписанном президентом указе говорится, что по частичной мобилизации не будут призывать студентов вечерних отделений, духовных образовательных учреждений, аспирантов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минобороны своевременно не внесло изменения в нормативно-правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, необходимы коррективы, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы», — сообщил президент. В документе, по его словам, говорится, что отсрочка от мобилизации предоставляется «гражданам, получающим соответствующее образование (среднее профессиональное или высшее. — РБК) впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения — то есть, другими словами, вечерней форме обучения». Отсрочку получат аспиранты, студенты ординатуры, а также обучающиеся «в духовных образовательных организациях».

Указ вступает в силу в день его подписания и распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», когда в России была объявлена частичная мобилизация.

После объявления мобилизации министр обороны Сергей Шойгу сразу сказал, что студентов призывать не будут. Однако он не уточнил, о каких именно категориях студентов идет речь, а соответствующих изменений в законодательство внесено не было.

24 сентября Путин подписал указ о том, что мобилизации не подлежат студенты, получающие первое высшее или первое среднее профессиональное образование. В документе говорилось, что эта норма распространяется на студентов дневных и вечерних отделений. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» уточнялось, что студентов-заочников призывать можно по решению призывной комиссии.

Шойгу 1 октября заявил, что под частичную мобилизацию не подпадут студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией. По словам Путина, это отражено и в подписанном им документе. Он отметил, что в России «без госаккредитации практически таких нет, это какие-то уж совсем малозаметные лавочки, а не учебные заведения».