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В МИД назвали «фантазиями» претензии Польши к России о выплате репараций

МИД: претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий
Польша, решая свои внутренние проблемы, нередко прибегает к «историческому ревизионизму», отметили в МИД России
Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС
Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС

Требования Польши к России о выплате репараций за потери во Второй мировой войны лежат в области «политических фантазий». Об этом заявил глава третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин в разговоре с «РИА Новости».

«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — отметил он.

По словам Тяпкина, Варшава, решая свои внутренние проблемы, периодически обращается к «историческому ревизионизму».

В начале сентября нижняя палата польского парламента одобрила резолюцию, в которой говорилось, что Варшава должна потребовать возмещение ущерба от России за действия СССР: «советскую оккупацию», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и за «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

В документе не привели конкретные суммы, которые рассчитывает получить Варшава. Согласно резолюции, ущерб «требует выявления и оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении России».

Это предложение поддержал президент Польши Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла польские заявления о праве на репарации от России «шаромыжничеством», а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы проверить заявления Дуды, которые, по словам спикера, являются реабилитацией нацизма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал «политическим экстремизмом» заявления польских политиков о планах потребовать репарации с России.

Польша не в первый раз поднимает вопрос выплаты репараций от России. Так, об этом говорил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, а также Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД Россия Польша репарации
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