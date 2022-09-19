Песков назвал политическим экстремизмом заявления Польши о репарациях
Заявления польских политиков о планах потребовать репарации с России можно охарактеризовать как политический экстремизм, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению президента Польши Анджея Дуды, который поддержал идею потребовать от Москвы компенсации.
Такие заявления вредят не только отношениям Польши и России, но и отношениям Польши со своими союзниками. «Я имею в виду Германию», — уточнил пресс-секретарь президента.
Он также предложил историкам «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков». «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, за что можно с поляков спросить», — считает Песков.
В начале сентября нижняя палата польского парламента одобрила резолюцию, в которой говорилось, что Варшава должна потребовать компенсацию за годы Второй мировой войны от Германии, а также возмещение ущерба от России за действия СССР: «советскую оккупацию», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и за «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».
Позднее это предложение публично поддержал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.
В документе польского сейма не приведены конкретные суммы, которые желает получить Варшава. По поводу России говорится, что этот ущерб «требует выявления и оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации».
Что касается требований к Германии, то в начале сентября глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорил, что Варшава намерена потребовать у Польши 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Берлин считает, что все вопросы о репарациях в пользу Польши урегулированы по соглашению 1953 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла польские заявления о праве на репарации от России «шаромыжничеством», а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы проверить заявления Дуды, которые, по словам спикера, являются реабилитацией нацизма.