Песков назвал политическим экстремизмом заявления Польши о репарациях

Польские политики проявляют «политический экстремизм», когда требуют от России выплаты репараций, считает Дмитрий Песков. Российские историки могут «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков», пошутил он

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заявления польских политиков о планах потребовать репарации с России можно охарактеризовать как политический экстремизм, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению президента Польши Анджея Дуды, который поддержал идею потребовать от Москвы компенсации.

Такие заявления вредят не только отношениям Польши и России, но и отношениям Польши со своими союзниками. «Я имею в виду Германию», — уточнил пресс-секретарь президента.

Он также предложил историкам «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков». «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, за что можно с поляков спросить», — считает Песков.

В начале сентября нижняя палата польского парламента одобрила резолюцию, в которой говорилось, что Варшава должна потребовать компенсацию за годы Второй мировой войны от Германии, а также возмещение ущерба от России за действия СССР: «советскую оккупацию», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и за «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

Позднее это предложение публично поддержал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.

Читайте на РБК Pro Pro Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки Статьи Pro Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Статьи Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Исследования

В документе польского сейма не приведены конкретные суммы, которые желает получить Варшава. По поводу России говорится, что этот ущерб «требует выявления и оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации».

Что касается требований к Германии, то в начале сентября глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорил, что Варшава намерена потребовать у Польши 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Берлин считает, что все вопросы о репарациях в пользу Польши урегулированы по соглашению 1953 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла польские заявления о праве на репарации от России «шаромыжничеством», а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы проверить заявления Дуды, которые, по словам спикера, являются реабилитацией нацизма.